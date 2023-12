FOOKUS ⟩ Vägivallatsejad ja ohvrid töötavad Eestis igal pool

Ametlikult registreeritud lähisuhtevägivalla (LSV) kuritegude arv on viimaste aastatega selges langustrendis. Riik ei tea veel täna, kas ja kui palju see langus tegelikkust peegeldab. Kui pandeemia ajal paljudes riikides registreeritud perevägivallakuritegude arv kasvas, siis Eestis hoopis langes. Veel ei osata öelda, kui palju on see seotud pandeemiaga ja sellega, et inimesed töötavad üha rohkem kodus, mistõttu on ka perevägivalda lihtsam varjata.