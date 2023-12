MAIA PUNAK ⟩ Reformierakond jätkab vaimse töö alaväärtustamist

Samasugune on meie teekond täna ja eesmärgiks on ideaalses korras eelarvega Riik. Mitte inimesed, meie ainus hindamatu ressurss, vaid Riik. Meie praegune võimalus olukorra muutmiseks on end parun Münchhauseni kombel soost välja tirida. Muud varianti pole: Eestist saab kas parimale haridusele ja teadusele toetuv nutikas väikeriik, kus kõik normaalselt toime tulevad, või odava tööjõuga doonorriik ümbritsevatele maadele. Ja sealt edasi pole mõtet heietada rahvuse ja kultuuri kestlikkusest.