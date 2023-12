MARKO MÄGI ⟩ Tuugen on kõigest kole, aga kliimamuutus täiesti kohutav

Hiljuti Hollandis meretuuleparki külastades küsisin arendajalt, kas hollandlased on õnnelikud, neil on tuugenid kõikjal. Vastus oli üsna lihtne: ei. Kuid nad on aru saanud, et alternatiive ei ole. Sest alternatiivid pole jätkusuutlikud, selgitab linnuökoloog Marko Mägi.