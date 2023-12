Viimasel ajal märgatavalt kasvanud kaitsekuluga seoses on loomulik küsida, kuidas see mõjutab Eesti majandusolukorda ja ühiskonna heaolu ning kas see mõju on positiivne, negatiivne või neutraalne. Teatud tingimustel on kaitsekulu tõstmine ka makromajanduslikult põhjendatav, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.