MEELIS OIDSALU ⟩ Balti riike mainitakse nüüd Moldova ja Gruusiaga samas lauses

Austin lausus 5. detsembril Ameerika Ühendriikide Kongressi ees esinedes, et kui seadusandjad ei kiida heaks vabariiklaste vastuseisu tõttu toppama jäänud järgmist ulatuslikku Ukraina abipaketti, «on väga tõenäoline», et see viib omakorda Ühendriikide vägede kokkupõrkeni Venemaaga, et kaitsta mõnda NATO liikmesriiki, keda Venemaa järgmisena rünnata otsustab. «Kui Putin võtab Ukraina, võtab ta järgmisena Moldova, Gruusia ja siis võib-olla ka Balti riigid.»