Läbirääkimised on lõppenud. Streik tuleb. See on kolmas õpetajate streik taasiseseisvunud Eestis. Ja kaalul on rohkem kui õpetajate palk.

Valitsuserakonnad lubasid õpetajate palgatõusu valimiskampaanias, palgatõus on kirjutatud ka koalitsioonilepingusse, kuid sellest hoolimata on lubadusi murtud. Valetatud on niihästi valijatele kui ka õpetajatele. Ja see pole selle valitsuse ainus vale. Seetõttu on streigi olulisim ühiskondlik eesmärk panna valitsus vastutama oma lubaduste eest.