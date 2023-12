EDGAR KAROFELD ⟩ Eesti turbatööstusest ja jääksoode taastamisest mustade prillideta

Siin on oluline mõista, et selle otsuse on teinud ostjad, mitte tootjad-müüjad. Nii toodetakse vähelagunenud turvast praegu veidi rohkem kui hästilagunenut, kuna oma eriliste omaduste tõttu sobib esimene hästi substraadiks taimekasvatuses. Hästilagunenud turvas sobib kütte ja elektri koostootmiseks, kuid turbale kehtestatud CO 2 -maksu tõttu ei ole see enam konkurentsivõimeline. Kuid nüüd kasutatakse hästilagunenud turvast üha enam ka aianduses ja haljastuses ning sellel on suur potentsiaal mitmete keemiatoodete ja suure eripinnaga aktiveeritud söe tootmiseks.