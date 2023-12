Carri Ginter ⟩ Trahvime ennast vaeseks ehk kuningas on alasti

2009 – Eesti teedele tulevad kiiruskaamerad, mis aitavad liiklust rahustada ja päästavad elusid. Maanteeameti peadirektori asetäitja Villu Vane sõnul on Järvamaale paigaldatud esimese statsionaarse kiiruskaamera testperiood kulgenud edukalt. 2019 – kiiruskaamerate asukohad on kõigile teada, mistõttu on vaja politseile anda mobiilsed kiiruskaamerad, mille asukoht on juhtidele üllatus. Quelle surprise. 2021 – valitsus otsustab tõsta kiiruskaamera trahvid pea kahekordseks. Mobiilsete kiiruskaamerate liigutamine on politseile liiga ressursimahukas ja kallis. 2023 – aeg on paigaldada uued kaamerad, mis tuvastavad selle, kust sa tulid ja kuhu lähed, sest see rahustab liiklust ja vabastab politsei ressursse.