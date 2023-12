Et maailma rikkaim mees Elon Musk oli andunud Twitteri (praegu suhtlusplatvorm X) kasutaja juba enne selle omandamist, pöördus Ukraina riik mullu 26. veebruaril palvega tema poole just selle kanali vahendusel.

«Samal ajal, kui teie proovite koloniseerida Marsi, üritab Venemaa okupeerida Ukrainat, palume, et annaksite Ukrainale Starlinki jaamu,» kirjutas Ukraina digiminister Mõhhailo Fedorov. Multimiljardär vastas samal päeval, kinnitades, et satelliitinterneti teenus Ukrainas on aktiveeritud.