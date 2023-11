Peeter Koppel ⟩ «Noniin», nüüd peab koristama hakkama!

Soomlased on näiteks ausad – see kavaluse ja silmakirjalikkuse asi neil eriti välja ei tule. Erinevalt mõnest nende naabrist näiteks. Samuti armastavad nad loodust, ja seda kohe päris tõsiselt. Lisaks on neil tegelikult täiesti suurepärane huumor. Jah, see on enamasti traagilise taustaga ja kõikehõlmavast eneseirooniast läbi imbunud – kuid ka see on eelkõige aus. Tõsi, soomlaste huumoriga harjumine ja selle nautimiseni jõudmine võtab aega. Õnneks mitte nii palju aega kui soomlaste ühe lemmikmaiustuse salmiakki nautima õppimine. Seda pole näiteks mina veel ära õppinud, sest mul on maiustamisest veidi teine arusaam kui suusamäärdega marineeritud asfaldi lutsutamine.