Eelmisel nädalal muutus TikToki keskkonnas viraalseks Osama bin Ladeni «Kiri Ameerikale». Et kiri noori ameeriklasi kõnetab, on võrreldav sellega, kui eesti noored hakkaks tõsiselt võtma propagandat, et Eesti astus 1940. aastal vabatahtlikult Nõukogude Liitu.