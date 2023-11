RINGO RINGVEE ⟩ Sotsiaalmeedia on radikaliseerumise kiirendi

Juba esimene põhjendus, miks Al-Qaeda ründas Ühendriike, on hetkel ajakajaline: «teie ründasite meid Palestiinas». Kogu kirja esimene pool on tavapärane islamistlik juudivaen, milles Iisraeli riigi loomist nähakse suurima kuriteona, mis tuleb maa pealt pühkida, ning kus ameeriklased on süüdi Iisraeli toetamises, sest neid juhivad omakorda juudid. Tõenäoliselt said TikTokis oma «virgumiselamust» kirjeldavad suure südame ja segaduses näoga noored kinnitust sellele, et USA on suurim keskkonna saastaja, aids on «ameerika saatanlik leiutis» ning ameeriklased järgivad inimeste tehtud seadusi, selle asemel et alluda jumalast antud šariaadiseadusele.