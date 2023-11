Teadusfilosoofiline käibetõde on, et teadus tegeleb reaalsuse mudelitega ja mudelid on juba definitsiooni järgi lihtsustused. Iga mudeli puhul on midagi arvesse võetud ja midagi kõrvale jäetud (maailma täiesti täiuslik mudel, selline, kus on kõik selle omadused alles, on maailm ise, eks).