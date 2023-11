Raskekujuline vaimuinimene Ilmar Vene on ühes essees poetanud, et avarapilgulist ja nüansseeritud mõtlemist «ei saa oodata kõigilt, sest lihtsustaval kahestamisel põhineb inimeste elu. Paindlikum mõtlemine ainult häirib sellel rajanevat elukorraldust, mispärast inimesed on üldreeglina ka nii tõrjuvad igasuguste targutuste suhtes.»

Käesolev «Fookus» on aga just nimelt üks mahukas targutus teemal, kas elektriauto on tavaautoga võrreldes keskkonnasäästlik või mitte. Autot valivat üksikisikut võib etteruttavalt lohutada, et kumba autot ta ka ei valiks, siis keskkonnaseisu koha pealt praegu ja Eestis väga vahet pole (küll võib universaalselt soovitada võimalikult kerget ja ökonoomset masinat ning rahulikku sõidustiili). Kui aga tehakse suuri ja väga paljusid inimesi vahetult mõjutavaid poliitilisi valikuid – näiteks keelustada aastast X sisepõlemismootoriga autod eesmärgil Y –, siis on ikkagi vaja «kodutöö» korralikult ära teha.