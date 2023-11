Ellen Elvira Tulvik ⟩ Õigussüsteem peab teenima ka rahvuslikke majandushuve

Eesti õigus on noor. See on modernne, üsna paindlik, päris õiglane. Euroopa Liidu liikmesus ja ühise õigusruumiga liitumine on ilma kahtluseta olnud kõige parem majanduslik otsus Eesti taasiseseisvumise ajast, ja ka põhjus, miks meil on võimalus ja privileeg hädaldada praegu majanduse kehva seisu pärast, olles Euroopa tugevate keskmiste seas.