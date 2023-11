RAIVO SALUMÄE ⟩ Kuidas teostada kogukondlikku pööret

Seni demokraatiat toimimas hoidnud kogukondlik mentaliteet on üha nõrgem. Süvenev enesekesksus on teinud maailma katki, viinud selle tasakaalust välja. Sellel on rängad vaimsed, sotsiaalsed ja majanduslikud tagajärjed, millega enam toime ei tulda. Ühtlasi suhtutakse demokraatiasse üha kriitilisemalt ja üha enam astutakse selle vastu välja, kasvab autoritaarsust toetav laine.