Rohelus linnades aitab kaasa sellele, et sünnib vähem madala sünnikaaluga lapsi, lastel on vähem käitumisprobleeme, nii laste kui ka täiskasvanute vaimne tervis on parem, on vähem südame-veresoonkonnahaigusi, rasvumist ja II tüüpi diabeeti ning inimesed elavad kauem.