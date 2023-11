Halliki Kreinin ⟩ Vastulause professor Znamenskile

Ideoloogia, nagu halb hingeõhk, on see, mis teistel on (Terry Eagleton)

Kuigi ma nõustun Znamenski väitega, et poliitilised ideoloogiad «on tänapäeva pseudousundid, mis asendavad religiooni», on oluline märkida, et Znamenski ise toetab konkreetset ja potentsiaalselt ohtlikku radikaalset ideoloogiat – vabaturufundamentalismi. Znamenski seotus radikaalse turufundamentalistliku Misesi Instituudiga paljastab selgelt tema ideoloogilise maailmavaate, seega ei esinda ta lihtsalt USA akadeemikuid. Oma lühikommentaaris sooviksin ma kriitiliselt analüüsida mainitud sügavamat ideoloogilist maailmavaadet ja pakkuda alternatiivi Znamenski radikaalsele turukesksele ideoloogiale. Mitmekesised perspektiivid on väärtuslikud, aga ajakirjanduses on tavaks kontekstualiseerida intervjueeritavate vaateid, eriti kui vaadete juured asuvad radikaalses ideoloogias.