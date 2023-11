Fookus ⟩ Hinnalangus on hinnatõusust palju hullem

Nii toidu- kui ka energiahinnad on üldiselt väga kõikuvad, sõltuvad need ju lisaks kõigele ilmastki, ja see pakub üllatusi teadupoolest ka lähivaates, mis siis veel aastate lõikes rääkida. Nii ei võta analüütikud neid sellepärast tihtipeale tarbijahinnaindeksi (THI) muutuse puhul arvesse, kui tahavad leida, milline on n-ö alusinflatsioon. Ehk siis kuidas muutuvad nende kaupade hinnad, mis ei sõltu niivõrd ilmast ega maailmaturust.