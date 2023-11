ALEKSEI LOTMAN ⟩ Loodusseadused kompromissikunsti ei tunne

Läänemere keskkonnaseisundist kirjutamine on veidi nagu déjà-vu või siis filmi «Lõputu küünlapäev» kohalik variatsioon. Siiski ei ole päris õige arvata, et miski ei muutu – või kui ka üldse muutub, siis ainult halvemaks. Häid märke on, aga pagana vähe. Paranemine on aeglane kahel põhjusel, neist esimest armastavad «vastutajad ja otsustajad» märksa rohkem märgata kui teist.