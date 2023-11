Peeter Koppel ⟩ Kliimakriis pole ainus, mis toidu hinda ülespoole tõukab

Miks? Sest see on mugav, lihtne ning see ilmselt ka kõlab usutavalt. Tegelikkuses loomulikult on olukord «veidi» mitmetahulisem. Nimelt on meil esiteks siiani suhteliselt selgelt inflatsiooniline keskkond, mis kipub kaasa vedama kõiki, sh toiduainete hindu. Samas domineeriv käsitlus inflatsiooni kohta on ikka veel selline, et see tuli «eikuskilt», või kui tuligi kuskilt, siis Kremlist. Aeg-ajalt ehk lajatatakse ka sellega, et toit on kallinenud, sest ettevõtted ja jaekauplejad on ahned!