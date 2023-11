Viimasest Kantar Emori ja Toiduliidu ühisest ostukäitumise jaeseire uuringust selgus, et kodumaiste toidukaupade eelistus Eesti tarbijate seas on langenud viimase kümne aasta madalaimale tasemele. Peamiseks valiku kriteeriumiks on kerkinud sooduspakkumine ja odavam hind. Ostuotsuste hinnamõju on olnud viimaseid aastaid kõrge ning majandusolukorras, kus toidukaupade hind on kasvanud kiiremini kui üldine tarbijahinnaindeks, mängib jätkuvalt suuremat rolli kollane silt.