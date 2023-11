FOOKUS ⟩ Kindral Valeri Zalužnõi kannatuste karikas sai täis

Ukraina väejuht tegi tavatu sammu ja teatas, et Ukraina vastupealetung on kulmineerunud.

NATO manööversõja doktriin vajab uuendamist, liiga vähe arvestatakse miinisõjaga.

Venelaste kaitseliinide murdmiseks on vaja värskeid lähenemisi ja rohkem varustustuge.

Ukrainat sunniti suvise vastupealetungi käigus sõdima NATO doktriini järgi, aga see ei õnnestunud, sest ei osatud arvestada venelaste miiniväljade mõjuga manööversõjale. Pole vahet, kas Ukraina vastupealetungi nurjas NATO intellektuaalne läbikukkumine või venelaste sõjakavalus, venelaste alistamiseks tuleb teha käiguvähetus, kirjutab Ukraina kaitseväe juhataja hiljutist esseed analüüsinud Meelis Oidsalu.

Novembri esimesel päeval ilmus ajakirjas The Economist haruldane essee Ukraina relvajõudude ülemjuhatajalt Valeri Zalužnõilt. Ei juhtu just tihti, et ulatusliku ja keerulise sõjalise pealetungi juht tunnistab keset pealetungi, et tema juhitava väe vastupealetungi potentsiaal on ammendunud ning vastase kaitseliinidest läbitungimiseks on vaja uusi tehnoloogilisi lahendusi ja senisest rohkem varustust.

Sõjalises leksikas on kasutusel termin «kulminatsioonipunkt». Tavakeelde tõlgituna tähendab kulminatsioonipunkti saabumine seda, et sõjavägi on endast kõik välja pannud nii ressursside kui ka kavaluse poolest ning oma eesmärkide saavutamiseks ei ole enam midagi n-ö juurde panna. Üksi väejuht ei soovi kulminatsioonipunkti saabumist enne, kui on saavutatud sõjalised eesmärgid.

Arvestades, et Ukraina pole oma vastupealetungi kõiki eesmärke saavutanud, on seesuguse avalduse tegemine äärmiselt tavatu samm, eriti sõjaväelase poolt, sest üldiselt on sõjalise pealetungi kulminatsioonipunkti väljakuulutamine poliitiline otsus. Seda põhjusel, et sellistel avaldustel on oma mõju nii võitlejate võitlus- kui ka liitlaste toetusvalmidusele.

Kes on kõnealust esseed lugenud, peab tõdema, et see polegi stiililt küps ajakirjanduslik materjal, vaid üsna puine ja kuiv sõjaväelase memo. Mis viitab omakorda sellele, et kindral Zalužnõi avaldus oli soolo, et ta andis rahvusvahelisse meediasse teksti, mis polnud Kiievi muidu nii õlitatud PR-masinast läbi käinud.

Seda punkti tavaliselt ei paljastata