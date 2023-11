ÜROst on saanud naljanumber, NATO magab ametlikult Okasroosikese und ja Ameerika Ühendriikides on tugevnemas vastutuul Ukraina abistamise jätkamisele. Läänel on viimane aeg teha Ukraina sõja küsimuses strateegiline restart, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.