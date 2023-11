Teadlased on aastakümneid järjepidevalt hoiatanud tuleviku eest, mida iseloomustavad äärmuslikud kliimatingimused, sest globaalne keskmine temperatuur jätkab inimtegevuse mõjul tõusmist. Pöördumise allkirjastanud teadlased leiavad, et see tulevik on juba saabunud.