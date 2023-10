FOOKUS ⟩ Siseminister Lauri Läänemets: oravate retoorika ja võtted sarnanevad pahatihti EKRE omadega

Eestit on viimase kuu jooksul tabanud mitmesugused hübriidrünnakud. Mida nende korraldajad taotlevad?

Hübriidrünnakutega sihitakse meie turvatunnet. Oktoobri keskpaigas aset leidnud koolidele suunatud pommiähvarduste masspostitus oli selgelt hübriidrünnak. Samamoodi on mõnda aega ägenenud küberründed, aga ka rändesurve Balti piiridele, välisühenduste lõhkumine… Seda kõike tehakse turvatunde lõhkumiseks ja ka selleks, et riiki nõrgestada, elanike silmis riigi institutsioonide usaldusväärsust küsimuse alla seada.

Miks läks nii, et Eesti elanik pidi Eesti ja Rootsi vahelise sidekaabli rikkest Hiiumaa juures teada saama Rootsi rahvastikukaitseministrilt? Valitsus ju teadis seda ligi nädal enne seda, kui rootslased info avalikustasid!?

See on rohkem küsimus riigikantseleile. Mõnikord ongi sidekaablite puhul keeruline tuvastada, kas rike esines vees või maal. See võtab aega.

Kas võib öelda, et Kaja Kallase otsus ametis jätkata on pretsedent, millel on pikemad mõjud Eesti valitsemiskultuurile?

Esiteks kujundab valitsemiskultuuri parlamendimatemaatika, mis täna ütleb meile üheselt, et Reformierakonnata valitsusi ei moodustata. Teiseks, kui Eesti viimaste aastate valitsemiskultuurist rääkida, hakkas seal pretsedente looma juba EKRE kaasamine valitsusse. Väärtuste mõttes Reformierakond vastandub EKRE-le, kuid võtete ja retoorika mõttes on neil pahatihti teatav sarnasus.

Millal teile ajakirjanduses viimati liiga tehti?