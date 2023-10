MARTIN EHALA ⟩ Eesti koolivõrk tuleks kanda maailmapärandi nimekirja

Eesti maailmaklassi tulemustest PISA testides on kuulnud igaüks. Vähem teatakse seda, et meie haridus on teiste maadega võrreldes ka suhteliselt õiglane. Mõlemal näitajal on suure tõenäosusega sama põhjus – Eesti paljukirutud koolivõrk.

Ka kirumise põhjus on hästi teada – Eesti kulutab haridusele teiste maadega võrreldes rohkem raha, kuid õpetajate palgad on ikka madalad. Neoliberaalne järeldus sellest on, et Eesti koolivõrk on liiga suur ja ebatõhus. Raha läheb koolide kütmise peale, kuid lapsi on vähe. Klassid on väikesed, mis nõuab palju õpetajaid. Saaks hakkama palju ökonoomsemalt.