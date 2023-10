VOLDEMAR TOMUSK ⟩ Haridusõiglus on sama vildakas kui PISA

Üks klassik, kelle nime ei suuda ma meenutada, on öelnud umbes nii, et teadus on teadus, aga tegelik elu on hoopis midagi muud. Sirvides raamatut «Kas Eesti PISA on viltu?» ning märgates seda punase joonena läbivat haridusõigluse teemat, olen sunnitud tunnistama, et minu perekonna ideoloogia ei lange kokku selle raamatu autorite omaga.