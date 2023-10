Fookus ⟩ Maailmalõpp jääb ära

Nimelt viis Shellenbergeri tee (haritud) ökoaktivistina teda tõdemuseni, et praegu looduskaitse- ja eriti kliimateemadel domineerivad hüsteerilised seisukohad pole sageli ei faktipõhised ega mõistlikud. Seega leidis ta ühel hetkel, et on kahte tüüpi looduskaitsjaid – apokalüptilised ja humanistlikud. Raamatus sai ta aga hakkama domineeriva narratiivi suhtes pärispatuga ning teatud mõttes on ta «ökoringkondadest» tänaseks n-ö ekskommunikeeritud. Ei aidanud seegi, et ta oli ajakirja Time hinnangul keskkonnakangelane (Hero of the Environment) või kliima- ja roheenergiateemade guru.