Eesti vanglate süsteem on selgelt ülepaisutatud, kuid justiitsministeerium pole hoolimata vangide arvu jätkuvast kahanemisest plaaninud sellega midagi ette võtta. Toimetaja Meelis Oidsalu analüüsib tekkinud olukorra põhjuseid ja leiab, et seda on soosinud vanglate asekantsleri ametikohta kaks kümnendit tagasi sisse kirjutatud rollikonflikt.