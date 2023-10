MARTIN MÖLDER ⟩ Kust tuli suurem osalus riigikogu märtsivalimistel?

Valimistulemusi ei tohiks kunagi lihtsalt uskuda, siin peab alati olema võimalus tõestada ja kontrollida. Võimalus aru saada. Ning seoses valimistega puudutab see usalduse küsimus veel eriti elektroonilist hääletamist. Eesti valijaskonna valdav enamik usaldab elektroonilist hääletamist ja just seetõttu on see meil nii laialdaselt kasutatud osalemisviis. Nende kõrval on aga üks märkimisväärne vähemus, kes on elektroonilise hääletamise suhtes äärmiselt kriitiline. Olenemata hoiakust on aga mõlemal juhul tegemist usuküsimusega. Nii usaldajatel kui ka mitteusaldajatel üldiselt puudub tehniline võimekus ja ligipääs selleks, et oma hoiakutele otseselt kinnitust leida, isegi kui nad seda peaksid tahtma.