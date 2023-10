MIHKEL SOLVAK, PIRET EHIN ⟩ Usaldus e-valimiste vastu on langenud ja politiseeritud

Valimistevaheline periood on hea aeg selleks, et leida seadusandlikud ja tehnoloogilised lahendused, mis tagaks, et usaldus e-valimiste vastu püsiks piisaval tasemel nii valimiste võitjate kui kaotajate hulgas, kirjutavad Tartu Ülikooli tehnoloogiauuringute kaasprofessor Mihkel Solvak ja Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Piret Ehin.