Peeter Koppel ⟩ Ei, ma olin tegelikult lihtsalt kade!

Te ikka teate, mis on eestlase lemmikkommentaar ükskõik kellele, kes ükskõik mille suhtes kriitiline on – seda eriti internetis? Teate? Ei tea? Selleks kommentaariks on «Sa oled lihtsalt kade!». See on fantastiline – kiirtühistamine, mis automaatselt justkui võtab igasuguse kaalu olgu või teadusliku põhjendusega argumentidelt, mida esitavad ka isikud, kellel võib olla kõnealusel teemal suisa kompetents.