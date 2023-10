ILMAR RAAG ⟩ Sõja algus tooks Eestis kaasa suurema šoki kui mullu Ukrainas

Kangelaste leinamine avalikus ruumis on oluline ka ühiskonna vaimse toetuse hoidmiseks. Ukraina valitsus langenute arvu ei avalda, aga kohalikul tasandil saab see ikkagi nähtavaks, muuhulgas surnuaedadesse lisanduvate haudade näol.

Praeguseks on selge, et Ukraina sõda ei võideta rindel, vaid tagalas, ning et Venemaa peamine sihtmärk on Ukraina ühiskond ja lääne toetus Ukrainale. Just seepärast on oluline rääkida konkreetselt ja otsekoheselt asjadest, mida rahu ajal pühitseme, aga väga otseselt ei mõtesta – rahva kaitsetahtest ja võitlejate võitlustahtest.