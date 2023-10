MEELIS OIDSALU ⟩ «Ussisõnad» tõid esile kaitseväe sõltuvuse kohalike elanike toest

Kaitsevägi ja kaitseliit said hakkama väikestviisi imega ning tõid poolteise aastaga tänavu 8000 uut võitlejat. «Ussisõnade» õppuse järel võib öelda, et Eesti sõjalisele kaitsele on kolmas käik sisse lülitatud. Nüüd on aeg rääkida elanikkonna toetuse organiseerimisest sadadele uutele asumikaitse üksustele, kirjutab toimetaja Meelis Oidsalu.