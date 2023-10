KEN-MARTI VAHER ⟩ Euroopa Liit kehtestab tsensuuri kiiremini, kui oskame märgata

Paljud teavad, et totalitaarsed režiimid nagu Hiina, Venemaa jt käivad oma kodanike mõtte- ja sõnavabadusega ringi nagu kaltsuga. Kahjuks on aga vaba sõna jäämas üha rohkem jalgu osale ELi nomenklatuurist, kes on nihutanud ühenduse õigusraamistikku sõna- ja mõtteroimade karistamise suunas. EL on muutumas vähem sallivaks arvamuste suhtes, mis ei lange kokku ametliku liiniga. Seda said tunda paljud teadlased, arstid ja ajakirjanikud koroonakriisi ajal ning see suundumus on süvenenud näiteks kliimamuutuste, migratsiooni ja nn vähemustega seonduvalt juba pikemat aega.