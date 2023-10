Riigikogus on teisel lugemisel vihakõne seadusemuudatuse eelnõu. Selle vastuvõtmise järel ei oleks enam keegi kaitstud võimu jälitustegevuse eest.

Kavas on kolm põhimõttelist muudatust. Esiteks ei oleks vihakõne puhul enam vaja, et tekiks reaalne oht, vaid piisaks sellest, kui inimese arvamused ja seisukohad «annaks alust karta», et tulevikus võiks järgneda vägivallategu või sattuda olulisel määral ohtu ühiskondlik turvalisus. Aga seda, mis tingimustel tekib alus kartmiseks, ei ole määratletud, vaid jäetud asjaomaste otsustada.