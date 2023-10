Peeter Koppel ⟩ Pessimistidel on õigus, kuid optimistidest on kasu!

Ainult tööturg peab veel vastu, kuid juba on kuulda ka seda, kuidas ettevõtjad on üllatunud, et vajaduse korral on võimalik juba isegi inimesi valida. Veel käesoleva aasta suve hakul see nii ei olnud. Viitab see aga sellele, et ka muidu struktuurse tööjõupuuduse käes vaevlev siinne tööturg on halvemate ilmade saabudes järele andmas ja tööpuudus ilmselt annab endast juba varsti oluliselt rohkem märku. Alustuseks mainitu kontekstis on see ju ka loogiline – isegi loomulik. Kindlasti mitte aga tore.