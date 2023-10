Tõnu Mertsina ⟩ Eesti suudab väljakutsed võimalusteks pöörata

Pikemas ettevaates saab kindlasti olema palju tegureid – millest osa on teada ja osa veel peidus –, mis meie majandusarengut mõjutavad. Nii teen ma oma subjektiivse valiku vaid sellest osast, mis peaks meile võimalusi pakkuma. Sõda Ukrainas lõpeb millalgi ja me eeldame, et sellele järgneb ka sealse majanduse uuesti ülesehitamine, millest saab samuti osa Eesti. Kuigi me seda nii väga soovime, on see väljavaade veel ebaselge ja seetõttu ma sellega praegu veel ei arvesta.