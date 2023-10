Lenno Uusküla ⟩ Eesti kolm trendi ja kolm sammu kümne aasta vaates

Nii tõsistesse raskustesse nagu praegu, satume harva. Käimasolev kobarkriis on suuruselt kolmas majanduslangus kolmekümne aasta jooksul. Suuremad on olnud vaid plaanimajanduselt üleminekuga seotud probleemid ning 2008.–2009. aasta finants- ja majanduskriisi mõjud. Pole ime, et meid on vallanud mustad mõtted. Väga inimlik on arvata, et kui asjad on halvasti, siis kõik asjad on korraga halvasti.