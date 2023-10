FOOKUS ⟩ Kaja Kallas tõstab meediaga peetavas võitluses panuseid

Peaministri isiklik meedia ümberkasvatamise eriprogramm sai alguse kohe 23. augustil, ERRi ajakirjanikule Madis Hindrele antud avaintervjuu ajal, kui ajakirjanikku nimetati alatuks, kuna see küsib peaministri käest küsimusi tema abikaasa Vene ärisidemete kohta. Hiljem on Kallas lubanud kommunikatsiooni parandada.

Kes vaatas ETV 20. septembri saadet «Esimene stuudio» või on kuulanud kaht viimast Vikerraadio saadet «Stuudios on peaminister», võis veenduda, et 23. augusti intervjuuga võrreldes pole Kallase hoiakus ja toonis leebumist toimunud, pigem on frustratsioon ajakirjanike aadressil kasvanud. Selle väljendamisel on valitsusjuht jätkuvalt rabe, ohvrihoiak on veelgi tugevnenud ja väljendub ka tõrksas, vahel mühaklikus toonis, millega ta ajakirjanikke kostitab.