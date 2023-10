MEELIS OIDSALU ⟩ Kas peaminister tuleb tsüklist välja?

Idavedude skandaali jätkualgatuste (Arvo Halliku rahaline nõue Eesti Päevalehe arvamusartikli autori Valdar Parve vastu, endise riigipea Kersti Kaljulaidi ja Alexela seoste päevakorda tõstmine peaminister Kaja Kallase poolt) puhul ei ole kõrvalt jälgides võimalik aru saada, kas peaministri pere ja tema toetajad soovivad nende käikudega kogu senist skandaali ähmastada või on tegemist lihtsalt kahe inimese emotsiooniotsustega.

Ka Tartu Ülikooli ajakirjandusprofessor Halliki Harro-Loit nendib, et jääb selgusetuks, kas keegi peaministri kommunikatsiooni juhib või planeerib. Ajakirjanikud, kes peaministriga viimasel ajal suhelnud on, räägivad tema emotsionaalse seisundi mõnevõrra suuremast haprusest varasemaga võrreldes ning sellest, et peaminister peab end ebaõigluse ohvriks ja üritab süüd laiendada.