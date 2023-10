MARTIN EHALA ⟩ Poliitkorrektsuse juured on kultuurimarksismis

Ühiskond on meil selline, et vabalt võid kedagi avalikult natsiks kutsuda, kui too midagi immigrantide vastu ütleb, ja seda võetakse normaalse sõnavabadusena. Aga kui ütled koguka homoseksuaali kohta «paks lesbi» ning et ta on oma trans-aktivismiga peast segi, siis saad selle eest 60 päeva vangistust, nagu juhtus just äsja Šveitsis.