Raskete ja võimsate elektriautode puhul on keskkonnasäästust keeruline rääkida. Kui, siis ehk lokaalse õhureostuse vähendamise aspektist tiheasustuses. Elektriauto Ford Mustang Mach-E.

Maailmas on 23 riiki ületanud olulise murdepunkti: vähemalt viis protsenti neis müüdavatest uutest autodest on elektriautod. Analüüsi avaldanud Bloomberg Greeni teatel on viieprotsendiline piir oluline elektriautode laialdaseks kasutuselevõtuks.