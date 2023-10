HELLE MÄEMETS ⟩ Rail Baltic, kommunismi rööbastel väikevennake

Pikka aega tundus see unistuseks jäävatki, kuid nüüd on see võetud Eesti uude eelarvesse ja koguni üks kõige kallimaid ridu ses tabelis. Kui üldise vaesuse ja hala taustal nii suurt raha tahetakse kulutada, peab selles ju mingi iva olema! Realugejana leian aga pikema aja vältel vaid alljärgnevaid põhjendusi: