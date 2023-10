Kas teile tundub loogiline, et headel aegadel tuleks reserve koguda? Ja halbadel aegadel neid kulutada? Mulle näiteks tundub. Ometigi elame me täna keskkonnas, kus headel aegadel kulutatakse, sest saab. Halbadel aegadel aga sellepärast, et peab. Kui teile nüüd tundub, et sedasi «jääb ju puudu», siis on teil samuti õigus.

Juba alates 1950ndatest on kulutused arenenud maailmas kogutud reserve ületanud. Seega on kasvanud võlakoorma ja sisemajanduse kogutoodangu (SKT) suhe. Paraku tänaseks tasemele, kus vähegi normaalse raha hinna (intressimäära) juures närib võlakoorma teenindamine ära selle ressursi, mis võiks investeeringutena luua eeldused tulevaseks kasvuks. Sisuliselt on arenenud maailmas täna käes olukord, kus võlakoorma kasvatamisega tekitatud majanduskasvu periood on läbi! «Game over, man! Game over!» on siinkohal tsitaat, mis filmihuvilisele meenub.