Fookus ⟩ Valvsate võlakirjahaide tagasitulek

Kõik me teame (sageli tunneme omal nahal), et suured keskpangad liigutavad inflatsiooniga võitlemiseks praegu oma suunavaid intressimäärasid kõrgemale. Aga juhtunud on veel midagi. Nimelt olukorras, kus rahatrükiajastu on (ehk) läbi saanud ja keskpangad on käivitanud rahatrükile vastupidise protsessi ehk hakkavad oma bilansimahtu vähendama, ei ole nad enam ainsad, kel raha hinna üle otsustamisel mingit kaalu on.