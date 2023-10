Fookus ⟩ Rahamaailma varjulistest nurgakestest ujuvad välja probleemid

2000. aastate finantskriisi järgse erakordselt lahke rahapoliitika aeg on vähemalt esialgu läbi saanud. Intressimäära tõusu märkavad kõik, kes ise laenu võtnud, kuid selle taustal tõmbavad keskpangad ka oma bilanssi koomale, ehk teisisõnu korjavad ringlusest raha vähemaks. See omakorda tähendab, et nii mõnigi äri, mis odava raha ajal võis tunduda täiesti mõistlik, ähvardab nüüd tuua hoopis tõsise kahjumi.

Üks märk, et ajad hakkavad keerulisemaks muutuma, on tavaliselt see, kui (majandus)ajakirjanduses ilmuvad suurte pealkirjade all artiklid, kuidas mõni rahamaailma varjuline, tavainimesele märkamatu nurgake võib ohustada tervet finantssüsteemi. Hiljuti ilmus üks selline Financial Timesis, ning ohu all pole selle järgi ei enamat ega vähemat kui USA riigivõlakirjade turg.