Ukraina sõda on pannud kõik Venemaa piiririigid mõtlema, mis nende majanduse ja rahandusega sõja puhkedes juhtub ning kuidas esmasest šokist võimalikult kiiresti taanduda. Vene agressioon on kõige halva kõrval kaasa toonud Ukraina elanike ettevõtlikkuse kasvu, jätkuvalt planeeritakse rohepööret ning viiakse läbi maareformi. Ukraina on majanduse juhtimisega sõjas hästi hakkama saanud, kirjutab olukorda analüüsinud Eesti Panga osakonnajuhataja Peeter Luikmel.