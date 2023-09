ANALÜÜS ⟩ Valimiste korraldus peab jääma sõltumatuks

Valimisi viivad läbi valimisteenistus (mis on riigikogu kantselei osakond) ja teised valimiste korraldajad (jaoskonnakomisjonid, häältelugemise komisjonid). Vabariigi valimiskomisjoni ülesanne on kontrollida, et valimised oleks vabad, üldised, ühetaolised ja otsesed, ning selgitada välja valimistulemused.

Teisiti on lood e-hääletusega. Selle reeglid ei ole seadusse kirjutatud, need kehtestab vabariigi valimiskomisjon oma otsusega. Valimiskomisjon on kõrgetasemeline ekspertkogu, mille liikmeid nimetavad ametisse riigikohtu esimees, õiguskantsler, riigikontrolör, peaprokurör jt oluliste institutsioonide juhid. Valimiskomisjon on erapooletu ja selle liikmed ei tohi mingil viisil valimisagitatsioonis osaleda.